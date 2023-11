[Hip-Hop] Shabaaz Mystik + warm up dj Dirty Tche Le Bar Live Roubaix, 1 décembre 2023, Roubaix.

[Hip-Hop] Shabaaz Mystik + warm up dj Dirty Tche Vendredi 1 décembre, 20h00 Le Bar Live Entrée gratuite (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Soirée hip-hop avec Shabaaz Mystik et warm up dj

Shabaaz Mystik

Auteur, interprète, metteur en scène, comédien, poète, conteur musicien et ndjimi, Shabaaz Mystik a vécu pendant des années à Lille. Sans la musique, que reste-t-il ? Des mots ? Pas seulement. « Il reste peut être le plus important, il reste ce que l’invisible inspire au souffle, il reste une trace de l’âme ».

Soul à Sanza, by Shabaaz

ASSOCIATION LIVE / BAR LIVE

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C'est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:59:00+01:00

concert hip-hop

Bar Live