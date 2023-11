[Hip-Hop] Matteoz + Lil Baz Le Bar Live Roubaix, 25 novembre 2023, Roubaix.

[Hip-Hop] Matteoz + Lil Baz Samedi 25 novembre, 20h30 Le Bar Live Entrée gratuite (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Concert Matteoz – Bar Live – Roubaix

1ère Partie: Lil Baz

Date: 25/11

Okey les amis pour cette dernière date dans la métropole lilloise, on va dans ma ville natale, Roubaix ! Ça faisait super longtemps que je voulais faire une date ici et on va enfin pouvoir le faire pour boucler l’HDMV tour ici à Lille avant bxl.

En première partie, vous pourrez découvrir l’original et talentueux Lil Baz que j’ai pu découvrir depuis peu et qui va faire son premier concert ! Merci au @barlive301 pour le concert et on se voit très vite sur scène !

Visuel: @hugo_bnrd_

ASSOCIATION LIVE / BAR LIVE

Entrée gratuite (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ https://www.facebook.com/BarLive301;https://twitter.com/BarLive301;https://www.instagram.com/barlive301 Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

concert hip-hop

@hugo_bnrd_