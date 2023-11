[Folk Rock + Chanson Française] Les Amis de la Lune + Prise Unique Le Bar Live Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix.

[Folk Rock + Chanson Française] Les Amis de la Lune + Prise Unique Samedi 18 novembre, 20h00 Le Bar Live ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Rejoignez l’événement Facebook

Le Bar Live reçoit Les Amis de la Lune et Prise Unique !

Les Amis de La Lune

Le groupe propose un folk rock festif où les guitares acoustiques côtoient les sons électriques aux riffs incisifs.

Les paroles sont poétiques, émouvantes, légères ou beaucoup plus engagées. Leur univers est fait d’indignation, de bienveillance, de plaisir de partager et d’humanisme.

Un univers artistique qui n’est pas sans rappeler Renaud, Mano Solo, les négresses vertes, les têtes raides, la rue kétanou, HK avec des sonorités beaucoup plus rock typées Noir Désir, Eiffel…

Ce soir ils vous proposeront un set plus intimiste, tout en acoustique avec quelques nouvelles chansons.

Les Amis de la Lune sur Facebook

Les Amis de La Lune sur BandCamp

Les Amis de La Lune sur YouTube

——————————————————————————–

ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ https://www.facebook.com/BarLive301;https://twitter.com/BarLive301;https://www.instagram.com/barlive301 [{« link »: « https://fb.me/e/424Pkqa3W »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lesamisdelalune »}, {« link »: « https://lesamisdelalune.bandcamp.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Soyez les bienvenus dans notre univers. Peut-u00eatre nous connaissons nous du00e9ju00e0 que nous nous sommes rencontru00e9s, peut u00eatre que vous nous du00e9couvrez. Notre groupe vous invite u00e0 un rendez-vous…la musique est avant tout une rencontre. Rendez-vous u00e0 notre prochain concert, notre prochain spectacle vivant, sur scu00e8ne, alors partageons cette u00e9nergie, soyons fous, vivons! A tru00e8s vite. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Les Amisdelalune », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/mjYMYPrYMtAgnWBJKzrGsXeGRJxWzP-BsTzJ7-t0AoC63oaeEbVAQDKvENwPTQGQuuRLbNFuLw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHvLx7UkEvBG-2fd6ImI5QQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@MrLesamisdelalune »}] Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

concert folk

Bar Live