[Reggae] Aya Friday ft. Maylan Manaza + Lil Ro | Spécial Reunion Island Le Bar Live Roubaix, 17 novembre 2023, Roubaix.

[Reggae] Aya Friday ft. Maylan Manaza + Lil Ro | Spécial Reunion Island Vendredi 17 novembre, 20h00 Le Bar Live ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Les Aya Fridays, c’est le rendez-vous des amoureux du Reggae Dancehall. Carte blanche à Yan Bazin alias Mista Aya pour la programmation.

Le vendredi 17 Novembre nous vous invitons à la soirée spéciale île de la Réunion ! Ambiance 100% sound system avec en showcase les artistes Lil Ro et Maylan Manaza !

Maylan Manaza

Artiste d’origine réunionnaise, son univers musical très riche évolue au fil du temps et de ses rencontres. Artiste aux multiples facettes, son style est un savant mélange entre soul, hip-hop, reggae, dancehall, maloya et de musique latine.

Lil Ro

Artiste d’origine Réunionnaise découvre le Dancehall en 2005 dans les sounds systems de l’île. Très vite influencé par des artistes tel que Bounty Killa, Mad Cobra et General Degree il se lance officiellement dans la musique en 2006.

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C'est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

concert reggae

Bar Live