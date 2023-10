[Rock Blues] Falvino + Yass Body | Release Party Le Bar Live Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

ENTRÉE GRATUITE (2€ d'adhésion annuelle – Lieu de cercle privé) Rejoignez l'événement Facebook FALVINO sort son 2ème EP « PRIMO », et fête ça au Bar Live.

Yass Body ouvre le bal avec son Funk/Rock tout droit venu de la planète groove. Une énergie débordante et communicative, des solos de guitare plus tranchants que des lames de rasoirs, une voix douce pour contraster tout ça, des paroles parfois en arabe, parfois en anglais, d’une originalité imparable. Pas mieux pour lancer la soirée. Falvino

Le Power Trio Falvino après s’être retiré en Résidence aux 4 Ecluses de Dunkerque est gonflé à bloc, plus que jamais. Et le groupe sortira tout juste d’une expérience unique avec cette première partie de Lee Fields au Grand Mix le 24 octobre. Mais plutôt que de redescendre sur Terre, ils vont vous embarquer avec eux dans l’espace. L’EP PRIMO voit le jour, son baptême du feu aura lieu au Bar Live ce samedi 4 novembre. ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ https://www.facebook.com/BarLive301;https://twitter.com/BarLive301;https://www.instagram.com/barlive301 [{« link »: « https://fb.me/e/1gUlh8TTA »}] Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:30:00+01:00

