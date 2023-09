[Musique populaire] Fel Fel Brothers + guests Le Bar Live Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix [Musique populaire] Fel Fel Brothers + guests Le Bar Live Roubaix, 13 octobre 2023, Roubaix. [Musique populaire] Fel Fel Brothers + guests Vendredi 13 octobre, 19h30 Le Bar Live PAF 5€ – Soutien au Maroc avec l’association VO – Vision Originale Rejoignez l’événement Facebook

Les Fel Fel Brothers seront en concert sur la scène du Bar Live le 13 octobre 2023 avec plusieurs Guests.

Le concert est en soutien pour Le Maroc et la recette sera reversée intégralement pour le Maroc avec l’association VO – Vision Originale.

Paf – 5€

Paf – 5€

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C'est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière.

Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

