[Reggae] Aya Friday ft. Black Star Foundation Le Bar Live Roubaix, 30 juin 2023, Roubaix.

[Reggae] Aya Friday ft. Black Star Foundation Vendredi 30 juin, 20h00 Le Bar Live Entrée gratuite – Adhésion annuelle 1€ (lieu de cercle privé)

Mista Aya invite le BLACK STAR FOUNDATION D’AMSTERDAM

Black Star Sound est une équipe de DJ roots reggae d’Amsterdam. Le sélecter Den-Den adore le vinyle et possède une énorme collection de disques, en particulier des singles de 7 pouces. Den-Den est souvent assisté sur scène par des MC et des chanteurs talentueux. En plus des riddims jamaïcains, Black Star Sound joue également ses propres productions.

Mista Aya invites the BLACK STAR FOUNDATION AMSTERDAM

Black Star Sound is a roots reggae DJ team from Amsterdam. Select Den-Den loves vinyl and has a massive record collection, especially 7-inch singles. Den-Den is often assisted on stage by talented MCs and singers. In addition to Jamaican riddims, Black Star Sound also plays its own productions.

ASSOCIATION LIVE / BAR LIVE

Entrée gratuite – Adhésion annuelle 1€ (lieu de cercle privé)

Métro / Tram / Bus : Eurotéléport

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C'est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents. Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

reggae black star foundation

Bar Live