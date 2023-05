[EDM + House + Techno] Tech House Set Le Bar Live, 31 mai 2023, Roubaix.

[EDM + House + Techno] Tech House Set Mercredi 31 mai, 20h00 Le Bar Live Entrée gratuite – Adhésion annuelle 1€ (lieu de cercle privé)

Au programme : de la tropical house, de la techno house, de l’EDM, de la mélodique techno et bien plus encore… Alors n’hésitez pas une seconde et venez boire une bonne bière tout en profitant de sons qui vous feront vibrer.

En plus l’entrée est gratuite, seulement une adhésion annuelle de 1€ est nécessaire

(lieu de cercle privé)

Et l’évent est accessible

par Métro / Tram / Bus : Eurotéléport

X EPHEMERE

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ https://www.facebook.com/BarLive301;https://twitter.com/BarLive301;https://www.instagram.com/barlive301 [{« link »: « https://fb.me/e/DeazwJ4x »}] Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T20:00:00+02:00 – 2023-05-31T23:59:00+02:00

concert soiree

Bar Live x EPHEMERE