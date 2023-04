Le Père Noël est-il un rocker ? Le Bar Live Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le Père Noël est-il un rocker ? Le Bar Live, 25 avril 2023, Roubaix. Le Père Noël est-il un rocker ? Mardi 25 avril, 20h00 Le Bar Live PAF 3€ (+ 1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé) Rejoignez l’événement Facebook

Demi-finale du tremplin Perno Festival Le Tremplin du Perno Festival fait son grand retour mardi 25 avril pour la première Demi-Finale !

On vous retrouve au Bar Live à partir de 20h, au 301 Av. des Nations Unies, 59100 Roubaix, pour découvrir 3 groupes : Le Club Sentimental, Loïs Verne, et Outroduction.

Ils auront fait de la route pour jouer devant vous alors n’hésitez pas et venez les découvrir !

Ce sera à vous de voter pour celui que vous voulez voir en finale et peut-être fouler la scène du Perno Festival ! Le Tremplin est un concours d’auteur/compositeur/interprète qui se déplacent à Lille pour faire découvrir leur musique et peut-être remporter l’opportunité de faire la première partie d’une des soirées de la 29e édition du Perno Festival. Sur les pas d’Origine Club (aujourd’hui Basile) et d’Apom Biicky, qui seront les suivants ?

—————————————————————

PAF 3€ (+ 1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ https://www.facebook.com/BarLive301;https://twitter.com/BarLive301;https://www.instagram.com/barlive301 [{« type »: « link », « value »: « https://yurplan.com/events/Premiere-Demi-Finale-du-Tremplin/102475?from=instagram&fbclid=IwAR0oF8JdhLwvjjUxkNucRG8F2SyPyKO0wpu4FQ8peQcOCstc_hS5cXmzeE4&yp-wr-token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImY4OTRiY2M4ZWVmMTQ2YTU5ZjFlZGExNDgyMDBjMjMwIiwidHlwIjoiSldUIn0.eyJhdWQiOiJldmVudHMiLCJleHAiOjE2ODE4OTM4NTMsImlhdCI6MTY4MTg5MzQ5MywiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly85eG0wanJ4NXdlLmV4ZWN1dGUtYXBpLmV1LWNlbnRyYWwtMS5hbWF6b25hd3MuY29tL2FwaSIsIm5iZiI6MTY4MTg5MzQ5MywicXVldWVfcG9zaXRpb24iOjQ1NTE0NDQsInN1YiI6IjgwZDdkYzdiLTNiNWEtNDIzOC05MzJmLTRmMzFlNmY3ZTUxNCIsInRva2VuX3VzZSI6ImFjY2VzcyJ9.KP1NZO7AjATdwqmx0OwI9cTukBFxF830sjKtKYFk4zha0OhyDw3F2wubfc7vxXzrKCJQDGkieKTLix3gTG_64RK58d5x3XDfeMXlib8RZ5fNgrT-xJUTVoY0Mfvij_f6Xyzgb0S4Y4-ltZ9bjWN8wlLwFj8siXqMl3vfY4MdZUznIZ_ZNIYR8tz97gkz2SIjRfi5JgQi1k42L7KWoE9nLsTbnItkDP1ZJ-wpSrT-uNVvLlyJ-X388DTCl2dVBPO59ZhzHNfq8GHW4QTKJvcrY2pjyZSZlP0fM1aBoHdajXSSwk2PyNk1cqADqdjkV7WcB33xz8AiUT-LHSoOmnWOsw »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/3528426830736073?ref=newsfeed »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lepernofestival »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Le.Club.Sentimental »}, {« link »: « https://www.facebook.com/loisverneband »}, {« link »: « https://www.facebook.com/OutroductioNN »}] Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents. Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T20:00:00+02:00 – 2023-04-25T23:00:00+02:00

2023-04-25T20:00:00+02:00 – 2023-04-25T23:00:00+02:00 concert rock Bar Live

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Bar Live Adresse 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Le Bar Live Roubaix

Le Bar Live Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Le Père Noël est-il un rocker ? Le Bar Live 2023-04-25 was last modified: by Le Père Noël est-il un rocker ? Le Bar Live Le Bar Live 25 avril 2023 Le Bar Live Roubaix roubaix

Roubaix Nord