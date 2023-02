[Pop Electro] Cléo Marie + Laurène Vatier Le Bar Live, 3 mars 2023, Roubaix.

Entrée gratuite – Adhésion annuelle 1€ (lieu de cercle privé)

Retrouvez Cléo Marie et Laurène Vatier pour un concert pop électro !

YouTube Laurène Vatier SoundCloud Bassiste de formation et de tournées, Laurène dévoile une nouvelle facette de sa créativité avec un répertoire de chansons francophones. Toujours fidèle à son instrument de prédilection avec lequel elle tisse des arpèges envoutants, elle délivre ses questionnements philosophiques d’une voix assurément délicate.

ASSOCIATION LIVE / BAR LIVE

Métro / Tram / Bus : Eurotéléport

