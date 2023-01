[Blues, Reggae, Hip-Hop] Manuel Paris + Mr Aya & The Classics + Ywill Le Bar Live Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

[Blues, Reggae, Hip-Hop] Manuel Paris + Mr Aya & The Classics + Ywill Le Bar Live, 4 février 2023, Roubaix. [Blues, Reggae, Hip-Hop] Manuel Paris + Mr Aya & The Classics + Ywill Samedi 4 février, 20h00 Le Bar Live

ENTRÉE GRATUITE (1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Soirée de soutien au collectif MIGRACTION 59 Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place [{“link”: “https://fb.me/e/3iIVcoKxF”}]

0320807535 http://www.live-asso.fr/ https://www.facebook.com/BarLive301;https://twitter.com/BarLive301;https://www.instagram.com/barlive301 Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents. Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Rejoignez l’événement Facebook Soirée de soutien au collectif MIGRACTION 59

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

