Entrée gratuite (1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

Rejoignez l’événement Facebook ! Ce samedi, le Bar Live accueille Ziéla Komodo & Lu-K et Falvino pour une soirée Pop World ! Ziéla Komodo Ziéla Komodo n’est pas très commode. Voix « jazz » qui explore tout son potentiel. Lilloise habituée aux jam sessions, d’ailleurs Lu-K l’accompagne à la guitare. Artiste attachée aux collaborations et dans tous les styles musicaux. Site internet – Facebook – YouTube

TikTok / Instagram : @zielakomodo

SoundCloud : Ziéla Komodo Falvino Falvino débarque au Bar Live avec en poche son EP « GRINTA » et une pelletée de nouvelles compos, avec toujours les mêmes ingrédients : une guitare entrainante, une voix grave, des mélodies entêtantes, et un paquet de cordes de rechange, au cas où. Facebook Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

2022-10-08T20:00:00+02:00

