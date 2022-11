Le Bar « Le Tim’Marine » vous donne rendez-vous à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts, 18 novembre 2022, Cubzac-les-Ponts.

12 Avenue de Paris Le Tim’Marine Cubzac-les-Ponts Gironde Le Tim’Marine 12 Avenue de Paris

2022-11-18 – 2022-11-18

EUR Le bar Tim’Marine vous donne rendez-vous le vendredi 18 novembre de 12h à 14h et de 18h à 20h pour célébrer Le Beaujolais Nouveau (présence à confirmer) et le samedi 19 novembre de 18h à 20h : concert gratuit avec Corinne et Mathieu qui présentent « Un Fa, Une Grille ».

+33 6 83 59 50 23

©Le Tim’Marine

