Finistère Plouarzel Le 3 et 4 décembre 2022, La Colonie de Trézien ouvre ses portes au public, à l’approche de Noël, le temps d’un week-end, comme dans un VRAI BAR.

C’est l’occasion pour vous de découvrir nos salles de réceptions et de passer un agréable moment en famille, entre amis. Vous pourrez aussi vous régaler, voici le menu : SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 – de 15h à 22h :

– Le goûter par la miellerie “Abeilles du Corsen” – petites douceur et vin chaud

– À partir de 18h, le food Truck « La tour de pizz” DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 – de 11h à 22h :

– Un kig ha farz, le dimanche midi, servi par le « Traiteur Garcia » de Saint Renan. Pensez à réserver auprès d’eux, sans trop tarder (nombre de places limités), au 02 29 00 31 86

– Le goûter par la miellerie “Abeilles du Corsen”

lacoloniedetrezien@gmail.com http://www.lacoloniedetrezien.com/

