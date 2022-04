Le bar de la Marine Marseille 7e Arrondissement, 30 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Le bar de la Marine Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-06-30 – 2022-06-30 Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 22 En 1927, l’ahurissant projet d’un tunnel sous le vieux port de Marseille mobilise les pittoresques habitués d’un petit Bar de la Marine menacé d’expropriation !… Le “kidnappinge” du Maire est décidé…

Une histoire d’amour, d’amitié et un vibrant hommage à un autre habitué du lieu… Marcel Pagnol !



Écrite et mise en scène par Marius Karmo, un doux mélange d’humour, de sentiments et de joie de vivre, vous plonge dans la tendre sensibilité et le charme irrésistible des oeuvres Pagnolesques !



Par La compagnie du petit alcazar

https://www.16-19.fr/comediemarseille

