2022-08-27 – 2022-08-27 Bar, casse croûte et exposition d'artistes dans l'arboretum et la cour du musée municipal Jacques Guidez. L'association Bar Bouilleur souhaite mettre en relation les artistes, proposer des expositions d'œuvres de tous styles ; arts de rue, tableaux, sculptures, musique, artisanat, créatif, démonstration artistique. De midi à minuit au musée Jacques Guidez à Airvault. Gratuit.

