Avignon Avignon Avignon, Vaucluse Le Bar à Vins des Côtes du Rhône à la Maison des vins d’Avignon Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Le Bar à Vins des Côtes du Rhône à la Maison des vins d’Avignon Avignon, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Avignon. Le Bar à Vins des Côtes du Rhône à la Maison des vins d’Avignon 2021-07-05 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-24 23:00:00 23:00:00 Maison des Vins Maison des Vins – 6, rue des Trois Faucons

Avignon Vaucluse Avignon Pour cette 75ème édition du Festival d’Avignon, Inter Rhône reconduit une nouvelle fois l’opération Bar à Vins des Côtes du Rhône dans la cour de la Maison des Vins d’Avignon. +33 4 90 27 24 00 http://www.baravinscdr.com/ Pour cette 75ème édition du Festival d’Avignon, Inter Rhône reconduit une nouvelle fois l’opération Bar à Vins des Côtes du Rhône dans la cour de la Maison des Vins d’Avignon.

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Avignon Adresse Maison des Vins Maison des Vins - 6, rue des Trois Faucons Ville Avignon lieuville 43.94623#4.80754