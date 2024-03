Le Banquet (titre provisoire) – sortie de résidence Les Arches Citoyennes Paris, dimanche 14 avril 2024.

Le Banquet (titre provisoire) – sortie de résidence La Cour des Contes Dimanche 14 avril, 12h30 Les Arches Citoyennes Sur inscription – 8 euros (frais de repas)

Le Banquet (titre provisoire)

Sortie de résidence aux Arches Citoyennes (place de l’Hôtel de Ville), en partenariat avec la saison culturelle Art’R et Plateau urbain.

A peine sortis d’une crise sanitaire, nous sommes rattrapés par d’autres, climatique, démocratique, économique… Comment continuer d’avancer ensemble dans un monde dont on nous prédit en permanence l’effondrement imminent ?

Comme un bon dîner, Le Banquet part d’une envie de retrouvailles et se veut, à sa manière, une réponse à cette question existentielle. Autour de la table, nous nous raconterons des histoires, comme un pas de côté pour mieux appréhender la réalité sans rester paralysé. Autour de la table, nous proposons une escale éphémère, une expérience généreuse qui viendrait, par le fond comme par la forme, ouvrir les réflexions, réveiller les consciences et soulager les craintes.

La Cour des Contes, le collectif de conteurs et conteuses qui bouscule les codes de la discipline, vous invite à prendre place autour de sa table pour faire grande provision d’amour, d’idées et d’imaginaire. Non pas pour plonger dans la fin du monde, mais pour construire celui à venir.

Les Arches Citoyennes 3 place de l'Hotel de Ville 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France

