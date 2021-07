Bagneux Théâtre Victor Hugo Bagneux, Hauts-de-Seine le Banquet, not a musical, not at all Théâtre Victor Hugo Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Théâtre Victor Hugo, le jeudi 8 juillet à 19:00

Et si on faisait un banquet ? Une fête ? Si on réunissait sur quelques canapés, un soir où il fait soif, où l’on est joyeux, des amis que l’on estime ? Des gens qui savent boire, s’amuser et parler. Et si, ce soir-là, on ne savait plus quoi dire ? Si les verres et les bouteilles vidés, la playlist Spotify continuait à jouer ses morceaux agréables, un peu rétro, un peu kitsch, les morceaux que l’on écoute en voiture ou en faisant le ménage et qui, par le flow/flot des algorithmes finissent par s’écouler entre les interstices de nos solitudes communes ? Il est encore tôt, on a un peu bu, on est joyeux, certes, mais ces mots, ces quelques rimes idiotes, ces accords mineurs sur les cordes d’une guitare, rouvrent soudain un vide, font résonner un manque. Et l’on se met soudain à y penser, à cette béance que l’on ne colmate jamais tout à fait et qui nous tente tous, nous tend tous à l’amour. Et là, comme Alcybiade et Agathon, comme Socrate et Eryximaque, on se met à en parler, à l’évoquer, à le revivre, à en rire et à en pleurer. Mais de quoi parlent-ils réellement ? Matthieu Pastore nous fait un très beau cadeau. Il nous embarque dans un mouvement jubilatoire grâce à un texte percutant, une distribution enthousiasmante dirigée avec finesse, une esthétique scénique juste et belle. La conjonction de l’intelligence, de l’humour et de l’émotion donne à ce spectacle une résonance singulière. _Le public et les professionnels membres du jury se sont retrouvés autour de ce choix, ce n’est pas un hasard… Je souhaite longue vie à ce spectacle ambitieux et généreux._ Panchika Velez – présidente du Jury 2020 La conjonction de l’intelligence, de l’humour et de l’émotion donne à ce spectacle une résonance singulière. Théâtre Victor Hugo 14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine

2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T20:30:00

