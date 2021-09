Le Banquet Musical à l’église protestante de Muhlbach sur Munster Muhlbach-sur-Munster, 3 octobre 2021, Muhlbach-sur-Munster.

Le Banquet Musical à l’église protestante de Muhlbach sur Munster 2021-10-03 17:00:00 – 2021-10-03 21:00:00

Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin Muhlbach-sur-Munster

Le Banquet Musical vous propose un survol de la carrière de George Frederic HAENDEL.

Exact contemporain de JS Bach, GF Haendel naît à Halle (N.O. de Leipzig) le 23 février 1685 ; jeune virtuose de l’orgue il part en 1706 pour en voyage en Italie, où il découvre l’opera seria : il compose « Agrippina » qui remporte un grand succès à Venise, ce qui lui vaudra le surnom de « Caro Sassone » – le « cher Saxon »-.

En 1710 il est nommé Maître de Chapelle du Duc de Brunswick-Lunebourg (Hanovre) ; lorsque celui-ci accède au trône de Grande-Bretagne et d’Irlande sous le nom de George Ier, Haendel le suit à Londres. Il y connaîtra succès et échecs jusqu’à sa mort en 1759, et ses obsèques – insigne honneur – à l’abbaye de Westminster.

Vous entendrez donc une première partie consacrée à des œuvres composées en Italie, dont un duo et un trio vocaux sur des textes profanes italiens, ainsi qu’un air extrait du célèbre « Dixit Dominus » composé à Rome en 1707.

La deuxième partie vous présentera, outre un air du Messie, des extraits des Anthems, pièces religieuses de circonstance qui renferment quelques joyaux peu connus.

Plusieurs pièces instrumentales – dont la sonate HWV.392 op.2 n°3 – constitueront un « fil rouge » entre ces différentes œuvres.

Le Banquet Musical, ensemble vocal et instrumental baroque mulhousien depuis près de 25 ans, se compose d’instrumentistes et chanteurs éclairés, à l’effectif variant de six à une quinzaine de musiciens ; ils recherchent une interprétation conforme aux règles de la musique des XVII et XVIIIèmes siècles.

“Il caro Sassone” HAENDEL, entre l’Italie et l’Angleterre.

