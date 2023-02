Le Banquet Imaginaire à la MAGCP, Festival Graines de Moutards Maison des arts Georges et Claude Pompidou Cajarc Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

Le Banquet Imaginaire à la MAGCP, Festival Graines de Moutards
Maison des arts Georges et Claude Pompidou, Cajarc

2023-02-23 14:30:00 – 2023-02-23 16:30:00

Maison des arts Georges et Claude Pompidou
134, avenue Germain Canet
Cajarc

Cajarc

Jeudi 23 février, de 10h à 12h, Atelier « Vaisselle »

Pour le banquet imaginaire, on met les petits plats dans les grands et la vaisselle est spécialement imaginée pour l‘occasion. Dans cet atelier, c’est toi qui fabriques, en creux et en reliefs, la vaisselle de cet événement. Première étape, crée un moule en argile, deuxième étape, prépare des jus de couleurs alimentaire, troisième étape, coule et teinte le plâtre pour obtenir une vaisselle unique et colorée. Jeudi 23 février, de 14h30 à 16h30, Atelier « Cuisine »

Au banquet imaginaire, les aliments sont de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs mais ils se dégustent tous avec les yeux. Dans cet atelier, tu malaxes de la pâte-à-sel, tu touilles des jus de couleurs alimentaires et tu modèles avec la pâte colorée les aliments de tes rêves. Vendredi 24 février, de 14h30 à 16h30, Atelier « Nappe »

Le banquet est bientôt prêt, une grande tablée va être dressée mais il manque encore la nappe. Dans cet atelier, tu expérimentes la sérigraphie alimentaire pour imprimer sur tissu ou sur papier les motifs d’une grande nappe. Tu fabriques toi-même l’encre alimentaire qui te permet de les sérigraphier. Ateliers Parents-Enfants, à partir de 4 ans, places limitées (12 enfants)

Inscription possible pour un, deux ou trois ateliers.

Tarif : 5€/enfant par atelier

Réservation : 05 65 40 78 19 ou reservation@magcp.fr

Ateliers proposés en collaboration avec la LoCollective Vendredi 24 Février à 16h30, nous vous convions à la Maison des arts pour un Grand Banquet où vous pourrez découvrir les créations produites par les enfants de Cajarc autour d’un goûter.

Nous vous attendons nombreux pour célébrez la créativité des enfants !

Tout public, Entrée libre

À la Maison des arts Georges et Claude Pompidou

En collaboration avec Africajarc, Arts & Scène, La LoCollective, la médiathèque Françoise Sagan et l’Astrolabe Grand-Figeac. Dans le cadre de la quinzaine du festival Graines de Moutards, la maison des arts à Cajarc et l’association La Locollective vous proposent des rendez-vous créatifs, pour découvrir et s’amuser !

Chaque atelier est l’occasion de découvrir une technique particulière qui décline l’utilisation de la teinture alimentaire (jus de fruits, légumes, épices…). Ici, petits et grands sont invités à collaborer pour créer ensemble un festin à déguster avec les yeux. andwich Et Chips, céramique, 2022 © Célie Falières

Maison des arts Georges et Claude Pompidou
134, avenue Germain Canet
Cajarc

