Le Banquet Fantastique Caen, 26 juillet 2022, Caen.

Le Banquet Fantastique

Château de Caen Château Caen Calvados Château Château de Caen

2022-07-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-26 23:00:00 23:00:00

Château Château de Caen

Caen

Calvados

Oyez, oyez ! Gweltaz le File, conteur et crieur public, anime le Banquet Fantastique et vous guide au cœur du Château de Caen. Suivez-le !

Ateliers & animationsLes chroniques de JaörkenInitiation à la jonglerie pour les personnes débutantes et intermédiairesCréation de jeux de société médiévaux à base de cuir et de bois.Iphémère

Choisissez votre motif médiéval et repartez avec un tatouage…éphémère !Ateliers du jardin des simples

Le jardin des simples évoque les jardins clos du Moyen Âge et s’organise autour de parterres qui présentent une sélection de plantes et d’herbes utilisées pour les préparations culinaires et médicinales.Réalisation de cataplasmes « plantes sauvages, remèdes médiévaux », jeux interactifs et quizz par l’hellébore noirePlantes à parfum par Sandrine DaccacheVisite et découverte du jardin des simples par l’équipe d’animations du jardin des plantesVins et vinaigres médicinaux par M. Mary de Terre des simplesAnimations sur l’herboristerie adaptées aux enfants sous forme de jeux par la Tisane lumineuseAtelier vannerie par Xavier DerrienAnimation culinaire autour des plantes par Anne Fauchet.Accrotour

Partez à l’assaut de la tour de 8 mètres, en continu de 11h à 22h.Initiation et démonstration de trollball

Le trollball est un sport médiéval par équipe. Le club Entre chien et loup de Fleury-sur-Orne vous invite à le découvrir en vous amusant !Campement médiéval Barba Jovis

Autour du feu, le campement et la vue du groupe s’organisent.

Transportez-vous au Moyen Âge, apprenez à devenir archer et obtenez votre diplôme d’apprenti en vous essayant au tir à l’arc.

Les enfants peuvent aussi devenir jeunes écuyers et se transformer en chevaliers au cours d’un adoubement. Le seigneur du campement ne manquera pas de leur remettre leur diplôme du parfait chevalier !Village des métiers d’art et ateliers

Venez découvrir les différents métiers médiévaux et savoir-faire ancestraux : tailleur de pierre, costumier, vitrailliste, modéliste, potier, céramiste, luthier, forgeron, peintre, héraldiste, mosaïste, cadranier, ébéniste, calligraphe, travail du cuir, métallurgie à l’os de seiche, frestel, fresque.Exposition sur les fouilles archéologiques

Salle de l’Échiquier.Visites guidées des fouilles

Commentées par des archéologues.

Départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Inscriptions directement au barnum.Le marché médiéval

Jouets et costumes d’enfants, savonnerie, pâtisseries, bijoux, safran de Normandie, produits cidricoles, infusions, laine, armurerie en bois vous attendent !Ferme pédagogique

Par l’association promotion du cheval et du tourisme équestre en Suisse normande.Espace de jeux en bois, jeux médiévaux et énigmes du petit chevalier

Par l’association La Ronde des Bambins.Déambulations & spectaclesChansons et musiques médiévales/celtiquesDéambulations à 13h et 19h30 – Représentations à 16h30 et 17h30

Compagnie Les Derniers Trouvères.

Les Derniers Trouvères chantent l’imagerie celte et médiévale et s’accompagnent d’instruments anciens. Ils s’inspirent de l’immense richesse que nous ont léguée les sociétés médiévales. Cet héritage qui a été tracé sur le parchemin, taillé dans la pierre, sculpté dans le bois, façonné dans le verre, tissé dans la toile.Déambulation de faunes en échasseDéambulations à 11h, 14h30 et 17h

Compagnie Arteflammes.

Capables de danser, courir et sauter, les Faunes, immenses créatures mi-humaines, mi-boucs de 2m30, aiment ripailler, festoyer et aller à la rencontre des créatures qu’ils croisent lors de leurs déambulations.

Êtes-vous prêts à découvrir ces Faunes ?Musique médiévaleAccueil en musique à 11h – Déambulations à 13h30, 20h et 21h30 – Concert à 17h

Compagnie Lion de Flandretitle= »Saltabraz »>Saltabraz.

Composée de quatre musiciens professionnels, la compagnie propose des extraits d’œuvres et de recueils anciens.

Cornemuse, hautbois, vièle, rebec, maurache et cistre n’auront plus aucun secret pour vous !Tournoi de chevalerieTournois à 11h30, 15h et 18h

Compagnie Cheval Spectacle

Rejoignez les plus vaillants chevaliers du roi Arthur autour de la Table Ronde !

Intrigues, vengeances, amours impossibles et quête du Graal à la cour de Camelot aux côtés du roi Arthur, de la reine Guenièvre, du chevalier Lancelot, de Mordred le félon, Merlin le sage, ou Morgane la fée diabolique…

Comédie et prouesses équestres s’y mêlent : cascades, jeux médiévaux, joutes lors d’un grand tournoi de chevalerie, combats, voltige, dressage…SaltimbanquesDéambulations à 12h30 et 19h – 14h30 La Farce de la Lettre – 16h Roland s’en va-t-en guerre – 20h30 Le Mystère du Terrible Choix

Compagnie Arcadia – Théâtre de tréteaux

Au gré des places, aux croisements des fêtes, des foires, des marchés, les saltimbanques dressent leurs tréteaux. Ils y présentent des farces : des divertissements populaires sous forme de pièces de théâtre comiques où se mêlent situations et personnages ridicules, et où règnent tromperies, équivoques, ruses et mystifications.

Un spectacle musical, visuel, théâtral et interactif adapté à tous les publics !Inventif CorneliusSpectacles à 14h, 17h et 21h

Compagnie du

Humour et bonne humeur garantis dans un tourbillon de musique, de théâtre, de cirque, d’exploits incroyables et audacieux !Le grand final : « le crépuscule du feu »spectacle de feu – compagnie Arteflammes22h30

Quand le soleil se couche et laisse place à la nuit, laissez-vous emporter dans un spectacle féérique mêlant poésie, danse, jonglage, manipulations de feu et performances extraordinaires !

Un grand moment de magie au sein du cadre enchanteur du Château.

Durée : 20mn.

Attention, nombre de places limité, accès une heure avant le début du spectacle.

Oyez, oyez ! Gweltaz le File, conteur et crieur public, anime le Banquet Fantastique et vous guide au cœur du Château de Caen. Suivez-le !

Ateliers & animations

Les chroniques de Jaörken