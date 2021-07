Lagrasse Lagrasse Aude, Lagrasse LE BANQUET DU LIVRE D’ÉTÉ Lagrasse Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

Lagrasse

LE BANQUET DU LIVRE D'ÉTÉ 2021-08-06 – 2021-08-13 Abbaye Publique 4 rive gauche
Lagrasse Aude EUR 5

Lagrasse Aude EUR 5 Nous sommes heureux de vous inviter à nous retrouver entre le 6 août et le 13 août inclus pour partager les rendez-vous que nous avons imaginés autour du thème : “Toute lecture est un parcours”.

ll nous semble que la richesse d’un échange inattendu ou l’expérience d’une énergie collective sont autant de possibles que seule la rencontre physique entre des publics et des auteurs et autrices permet: nous tiendrons bien banquet cet été à Lagrasse, dans le soin de toutes et tous. lamaisondubanquet@gmail.com +33 4 68 91 46 65 dernière mise à jour : 2021-07-26 par

