Saint-Yzans-de-Médoc Saint-Yzans-de-Médoc Gironde, Saint-Yzans-de-Médoc Le banquet du Garde-Champêtre Saint-Yzans-de-Médoc Saint-Yzans-de-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Yzans-de-Médoc

Le banquet du Garde-Champêtre Saint-Yzans-de-Médoc, 28 août 2021, Saint-Yzans-de-Médoc. Le banquet du Garde-Champêtre 2021-08-28 12:00:00 – 2021-08-28

Saint-Yzans-de-Médoc Gironde Saint-Yzans-de-Médoc 9 EUR La municipalité organise le “Banquet du garde-champêtre” dans une ambiance conviviale. Les inscriptions se feront à la mairie du mercredi 18/08 au mardi 24/08 de 11h à 12h.

Merci de prévoir vos assiettes, verres et couverts. La municipalité organise le “Banquet du garde-champêtre” dans une ambiance conviviale. Les inscriptions se feront à la mairie du mercredi 18/08 au mardi 24/08 de 11h à 12h.

Merci de prévoir vos assiettes, verres et couverts. +33 5 56 09 05 06 La municipalité organise le “Banquet du garde-champêtre” dans une ambiance conviviale. Les inscriptions se feront à la mairie du mercredi 18/08 au mardi 24/08 de 11h à 12h.

Merci de prévoir vos assiettes, verres et couverts. Mairie Saint Yzans Médoc dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Yzans-de-Médoc Autres Lieu Saint-Yzans-de-Médoc Adresse Ville Saint-Yzans-de-Médoc lieuville 45.32221#-0.82051