Audun-le-Tiche 57390 Audun-le-Tiche Les plats servis au banquet des utopistes seront composés à partir des souvenirs gastronomiques recueillis auprès des habitants, originaires de nombreux pays. Le banquet sera l’occasion pour les convives de devenir les acteurs de ce qui se déroule. mjc.audun@orange.fr +33 3 82 59 65 00 https://www.mjcaudun.com/ MJC Centre socioculturel A. Toussaint

