Festif, convivial, artistique et mémoriel, le traditionnel banquet des cheminées est de retour à l’usine pour ouvrir cette saison des Beffrois du travail ! Exposition, ateliers, démonstrations mettront à l’honneur le tissage traditionnel. * 11H30 – 13H30 **Projections** : mémoires de tissage de Houplines, Mouscron, Armentières Inauguration de l’exposition « Tisser le monde » **Apéritif – concert** : avec le groupe LE BEAU MILO * 13H30 – 15H **Banquet des cheminées** : carbonade flamande + chapeaux cheminées + concert (8€ / réservation conseillée [[contact@non-lieu.fr](mailto:contact@non-lieu.fr)](mailto:[contact@non-lieu.fr](mailto:contact@non-lieu.fr))) * 15H **Expo Tisser le monde** **Atelier « Tisser la cheminée »** : avec CHRISTELLE MOTTE (plasticienne) **Démonstrations de tissage traditionnel** Histoires de tissage : contées par CLAIRE GOUELLEU + création sonore par FREDERIC TENTELIER ➤ **L’exposition Tisser le monde** Le tissage artisanal à travers des pièces de collection (Tuulikki Chompré, assistée de Ysabel de Maisonneuve), des restitutions d’ateliers (Lycée Jean-Moulin : Catherine Loison/Danielle Jouen, Atelier Métissages, Zohra Benmechta, Cathy Weyders/CLEA), et des témoignages collectés (créations de Frédéric Tentelier, Claire Gouelleu) _Expo visible le dimanche 1er mai de 11h30 à 18h, les weekends des 7 et 8 mai, 14 et 15 mai de 14h- 19h_ **INFOS PRATIQUES ET CONDITIONS D’ACCUEIL **Entrée libre et gratuite. Repas (réservation conseillée) : paiement sur place en chèque ou en espèces (8€). Distributeur disponible à 10mn à pied Le Non-Lieu – Usine Cavrois Mahieu – 117 rue Montgolfier 59100 Roubaix**_ Attention pas de transports en commun le jour J_** 03 20 80 99 68 [contact@non-lieu.fr](mailto:contact@non-lieu.fr) [[https://non-lieu.fr/](https://non-lieu.fr/)](https://non-lieu.fr/)

Réservation du repas (8€) conseillée

Le traditionnel banquet des cheminées revient pour inaugurer une nouvelle saison des Beffrois du travail !

Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix Nord



