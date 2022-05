Le Banquet by La Cuisine du Web Bientôt annoncé Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Super occasion pour organiser notre 10ème Happy Banquet en plein air, dans sa version « été ». Le Banquet, c’est LA soirée networking de l’année ❗ ? Vidéo du banquet 2021 : [https://www.youtube.com/watch?v=vfUi81z5B14](https://www.youtube.com/watch?v=vfUi81z5B14) (300 participants avant le covid / 130 participants post-covid) Venez faire le point sur les projets qui bougent et vivre un moment de partage avec tous les acteurs de l’écosystème numérique lyonnais dans une ambiance décontractée : entreprises, agences, ESN, collectivités locales, start-ups, influenceurs, investisseurs. ?Le lieu est en cours de discussion, on vous tient informé au plus vite ! ✅ Ouvert à tous, entrée payante : grosse réduction pour les adhérents Cuisine ! ? ? Le mardi 28 juin, en soirée ➡️ Stay tuned pour avoir tous les détails et réserver ta soirée !

Venez fêter les 10 ans de la Cuisine le mardi 28 juin

