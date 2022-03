Le Banquet Aix-en-Provence, 7 mai 2022, Aix-en-Provence.

Le Banquet Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

2022-05-07 20:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Avec l’esprit de musiciens modernes, pluriels et sans frontière, Le Banquet invite Nicolas Jules (Grand Prix de L’Académie Charles Cros), poète et comédien connu comme trublion de la chanson française qui débarque ici avec des textes élaborés pour l’occasion.



Comme en écho à ce qu’a pu être la musique de table qui accompagnait fêtes et banquet, le Banquet vous convie a sa table

pour une douce orgie acoustique … Une subtile décadence.

Le Banquet, quatuor à cordes composé de musiciens prolifiques et « tout-terrain », a un appétit insatiable pour les associations désopilantes. Assistez au concert en live ou sur la chaine web du Petit Duc.

+33 4 42 27 37 39 https://www.lepetitduc.net/

