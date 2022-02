Le banon, fromage emblématique du village éponyme des Alpes de Haute Provence Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le dimanche 27 février à 09:00

Dans son écrin de feuilles de châtaigniers, le banon vous attend sur le stand de la Région Sud ! Au programme découverte de ce fromage typique des Alpes de Haute Provence, dégustation et atelier cuisine à 11h00 avec au programme tartine de banon, tomates cerises, fleurs comestibles et filet d’huile d’olive !

Entrée libre et gratuite

