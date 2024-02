Le Bang Club #11 Howlin’Jaws / Fruit Tones / Chicken Diamond Saint-Quentin, samedi 9 mars 2024.

Après Jim Jones All Stars, Les Lullies et Pepper White, Bang Bang propose un autre tiercé, forcément gagnant, le samedi 09 mars à 19h30 Howlin’Jaws, un trio de Manchester, qui chaque soir se croit en résidence au Max’s Kansas City! Les garçons aiment le Velvet Underground et les New York Dolls, nous aussi.

Pratiquement inconnus par ici, Fruit Tones ne devraient pas le rester longtemps.

Et à l’apéro, le Blues de Chicken Diamond, one-man band dévastateur, on ne l’appelle pas le Ron Asheton des hauts fourneaux pour rien ! -Bang Bang!

Public à partir de 12 ans.

Genre Rock

Tarif 10€, 5€ en tarif réduit.

Réservation auprès de la billeterie Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, et sur l’appli « Sceniq ».

Concert à La Manufacture, 8 rue Paul Codos, 03 23 62 36 77.10 .

6 Rue Paul Codos

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

