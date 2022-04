Le bandonéon dans le tango par Facundo Torres Bibliothèque Colonel-Fabien Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Le bandonéon dans le tango par Facundo Torres

Bibliothèque Colonel-Fabien, le samedi 16 avril à 15:30

Bibliothèque Colonel-Fabien, le samedi 16 avril à 15:30

Originaire d’Allemagne, le bandonéon a été importé à la fin du 19e siècle en Argentine, où il est devenu l’instrument emblématique du tango. Né en 1974 à Buenos Aires, le musicien Facundo Torres, connu pour avoir joué au sein de l’orchestre de Juan José Mosalini, du Cuarteto Cedrón, de Gotan Project et avec Melingo, viendra accompagné de son bandonéon, nous parler de l’histoire de cet instrument, de ses particularités et de son rôle dans le tango. _En partenariat avec le Nouveau Théâtre, le festival Banlieues Bleues et l’association La Muse Amusée_

2022-04-16T15:30:00 2022-04-16T17:00:00

