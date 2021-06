Bouguenais Port Lavigne Loire-Atlantique, Nantes Le Band à Léon Port Lavigne Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Band à Léon Port Lavigne, 20 juin 2021-20 juin 2021, Bouguenais. 2021-06-20

Horaire : 13:00 16:00

Gratuit : oui Le Band à Léon, ce sont des chansons à lademande, accompagnées par 3 accordéons.C’est comme un karaoké, des carnets dechansons, de vrais gens qui jouent de lamusique, à la guinguette.Une cinquantaine de chansons numérotées, duretro et du kitsch ! Port Lavigne Le Port Lavigne Bouguenais

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Port Lavigne Ville Bouguenais lieuville Port Lavigne Bouguenais