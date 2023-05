FESTIVAL HOP HOP HOP – LE BAN SAINT MARTIN Parc Sainte-Claire, 14 juillet 2023, Le Ban-Saint-Martin.

Le festival Hop Hop Hop, c’est plus de 45 spectacles gratuits pour toute la famille qui se joueront dans 15 communes de l’Eurométropole de Metz du 07 au 16 juillet.

Une édition 2023 encore plus dense et plus riche ou rire, s’amuser, et s’émouvoir sera la seule monnaie d’échange de ce rendez entièrement gratuit.

Pas de réservation, pas de billetterie, juste un endroit et un moment, au cœur de vos lieux de vie.

Autour d’une guinguette conviviale, venez danser aux rythmes des fanfares et des concerts qui accompagneront chaque spectacle… Une caravane unique de spectacles pour un rendez-vous unique dans l’Eurométropole ! Informations sur www.deracinemoa.com. Tout public

Vendredi 2023-07-14 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

Parc Sainte-Claire Rue de la Chapelle

Le Ban-Saint-Martin 57050 Moselle Grand Est



The Hop Hop Hop festival is more than 45 free shows for the whole family that will be performed in 15 municipalities of the Metz Eurometropolis from July 7 to 16.

The 2023 edition will be even denser and richer, where laughter, fun and emotion will be the only currency of this entirely free event.

No reservation, no ticketing, just a place and a time, in the heart of your living spaces.

Around a friendly guinguette, come and dance to the rhythms of the bands and concerts that will accompany each show? A unique caravan of shows for a unique event in the Eurometropolis! Information on www.deracinemoa.com

El festival Hop Hop Hop son más de 45 espectáculos gratuitos para toda la familia que se representarán en 15 municipios de la Eurometrópolis de Metz del 7 al 16 de julio.

La edición de 2023 será aún más densa y rica, donde la risa, la diversión y la emoción serán la única divisa de este evento totalmente gratuito.

Sin reservas, sin venta de entradas, sólo un lugar y un momento, en el corazón de sus espacios vitales.

Alrededor de una guinguette convivial, venga a bailar al ritmo de las bandas y conciertos que acompañarán cada espectáculo? ¡Una caravana de espectáculos única para un acontecimiento único en la Eurometrópolis! Información en www.deracinemoa.com

Das Festival Hop Hop Hop, das sind mehr als 45 kostenlose Aufführungen für die ganze Familie, die in 15 Gemeinden der Eurometropole Metz vom 07. bis zum 16. Juli aufgeführt werden.

Eine noch dichtere und reichhaltigere Ausgabe 2023, in der Lachen, Spaß und Rührung die einzige Währung sein werden, mit der dieses völlig kostenlose Rendezvous bezahlt werden kann.

Keine Reservierung, kein Kartenverkauf, nur ein Ort und ein Moment, mitten im Herzen Ihrer Lebensräume.

Tanzen Sie zu den Rhythmen der Musikkapellen und der Konzerte, die jede Aufführung begleiten, in einer gemütlichen Guinguette Eine einzigartige Karawane von Aufführungen für ein einzigartiges Treffen in der Eurometropole! Informationen auf www.deracinemoa.com

Mise à jour le 2023-05-12 par AGENCE INSPIRE METZ