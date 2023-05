CONCERT – RAP & JAZZ 3 Avenue Henri II, 4 juin 2023, Le Ban-Saint-Martin.

Rap & Jazz d’EAST Phare : quand le rap et le jazz s’unissent le temps d’une soirée.

Les élèves du Big Band du Conservatoire de l’Eurométropole de Metz et 8 rappeurs issues du territoire se produiront au Ru-Ban du Ban-Saint-Martin.

C’est une occasion d’assister à un concert exclusif de la scène locale mettant à l’œuvre 8 rappeurs avec le Big Band du Conservatoire de l’Eurométropole de Metz avec une expérience artistique inédite où les styles et les influences se mélangent et se colorent avec harmonie.

Informations pratiques :

Nombre de places limitées. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-04 . 0 EUR.

3 Avenue Henri II

Le Ban-Saint-Martin 57050 Moselle Grand Est



Rap & Jazz by EAST Phare : when rap and jazz unite for one evening.

The students of the Big Band of the Conservatoire de l’Eurométropole de Metz and 8 rappers from the area will perform at the Ru-Ban du Ban-Saint-Martin.

This is an opportunity to attend an exclusive concert of the local scene featuring 8 rappers with the Big Band of the Conservatoire de l’Eurométropole de Metz with a unique artistic experience where styles and influences mix and color with harmony.

Practical information :

Limited number of seats

Rap & Jazz de EAST Phare: cuando el rap y el jazz se unen por una noche.

Los alumnos de la Big Band del Conservatoire de l’Eurométropole de Metz y 8 raperos de la zona actuarán en el Ru-Ban du Ban-Saint-Martin.

Se trata de una oportunidad para asistir a un concierto exclusivo de la escena local en el que actuarán 8 raperos con la Big Band del Conservatoire de l’Eurométropole de Metz en una experiencia artística única en la que los estilos y las influencias se mezclan y colorean armoniosamente.

Información práctica :

Plazas limitadas

Rap & Jazz von EAST Phare: Wenn sich Rap und Jazz einen Abend lang vereinen.

Die Schüler der Big Band des Konservatoriums der Eurometropole Metz und 8 Rapper aus der Region treten im Ru-Ban von Ban-Saint-Martin auf.

Es ist eine Gelegenheit, einem exklusiven Konzert der lokalen Szene beizuwohnen, bei dem 8 Rapper und die Big Band des Conservatoire de l’Eurométropole de Metz eine neue künstlerische Erfahrung machen, bei der sich die Stile und Einflüsse harmonisch vermischen und verfärben.

Praktische Informationen :

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Mise à jour le 2023-05-12 par AGENCE INSPIRE METZ