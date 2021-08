Gargas Gargas Gargas, Vaucluse Le Ban des Vendanges Gargas Gargas Catégories d’évènement: Gargas

Vaucluse

Le Ban des Vendanges Gargas, 3 septembre 2021, Gargas. Le Ban des Vendanges 2021-09-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-03 01:00:00 01:00:00 Domaine Perréal 1342 Route du Jas

Gargas Vaucluse Gargas EUR Une soirée pour célébrer le ban des vendanges au Domaine Perréal avec un groupe de musique, un repas à base de tapas accompagné de nos vins. contact@perreal.com +33 4 90 72 62 17 https://www.perreal.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

Détails Catégories d’évènement: Gargas, Vaucluse Autres Lieu Gargas Adresse Domaine Perréal 1342 Route du Jas Ville Gargas lieuville 43.90322#5.35738