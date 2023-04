Le Bambou à histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le Bambou à histoires Médiathèque Marguerite Duras, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 18h30 à 19h30

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Contes du Vietnam et d’Asie du sud-est par Isabelle Genlis et Hô Thuy Trang, dans le cadre du festival de contes de la médiathèque Marguerite Duras : Il était une fois dans l’Est parisien Le génie des bambous aux oreilles touffues raconte les histoires de ceux à qui il a donné la vie. Au coeur de son petit monde de cannes et de chaumes, apparaissent une Demoiselle Grenouille douée en mathématiques, un panier magique, des fées rieuses … à partir de 5 ans – 45 minutes Spectacle proposé par la médiathèque Marguerite Duras dans le cadre du temps fort consacré aux contes Il était une fois dans l’Est parisien. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR

médiathèque Marguerite Duras

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Duras Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Bambou à histoires Médiathèque Marguerite Duras 2023-05-12 was last modified: by Le Bambou à histoires Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 12 mai 2023 Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris

Paris Paris