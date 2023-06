Projection « L’Empire de la perfection » + rencontre et animation Le Balzac Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Projection « L’Empire de la perfection » + rencontre et animation Samedi 1 juillet, 11h00 Le Balzac Séance gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Film sur le TENIS

L’Empire de la perfection de Julien Faraut

France, 2018, 1h35, documentaire

Le cinéma ment, pas le sport… Au début des années 80, le tennisman John McEnroe est copié dans toutes les écoles, étudié sous toutes les coutures, filmé sous tous les angles. Roland Garros 84 : il a tutoyé la perfection, et pourtant…

+ rencontre et animation autour du tennis

Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France https://www.cinemabalzac.com/ [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Plus qu’un cinéma, le Balzac est un véritable lieu de vie et de culture au charme rétro et au caractère atypique. Concerts offerts tous les samedis soir en première partie de séance, dj sets, courts métrages diffusés avant les films, ballets, opéras et expositions sur grand écran, cartes blanches artistiques, ou encore soirées gastronomiques. Un petit bar et un foyer convivial permettent au public d’échanger avant ou après les séances, autour d’un café ou d’une bière locale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T13:00:00+02:00

© 2018 UFO Distribution. Tous droits réservés