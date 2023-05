Le ballon ovale à l’honneur au Stade de France Stade de France Saint-Denis Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. payant Ouverture de la plateforme officielle de revente le 12 janvier pour permettre aux revendeurs éventuels de venir proposer leurs billets. Ces billets seront disponibles à l’achat à partir du 24 janvier, dans un maximum de 6 billets par acheteur. Rendez-vous pour le plus prestigieux tournoi de rugby masculin au monde, la coupe du monde, du vendredi 8 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023, au Stade de France. En 2023, le Stade de France accueillera sa deuxième Coupe du Monde de Rugby, après celle de 2007 qui a vu l’Afrique du Sud soulever le Trophée Webb Ellis face à l’Angleterre. Cette 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby sera officiellement lancée le 8 septembre 2023 avec le match d’ouverture de la France contre la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stade de France. 10 rencontres au total devant plus de 80 000 spectateur·ice·s venu·es du monde entier pour supporter leur équipe, dans un stade devenu mythique ! Stade de France Rue Francis De Pressense 93200 Saint-Denis Contact : https://tickets.rugbyworldcup.com/fr https://tickets.rugbyworldcup.com/fr

