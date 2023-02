LE BALLET NATIONAL DE SIBERIE L’ESPACE DE FORGES, 5 mars 2023 00:00, FORGES LES EAUX.

NP Spectacles (LIC-139020/21) en accord avec Forges Developpement présente ce spectacle.

La situation de la crise sanitaire (COVID 19) et les mesures prises par le gouvernement empêchent d’assurer la venue en France du Ballet National de Sibérie. La production est donc dans l’obligation de reporter cette tournée.

Le spectacle initialement prévu le 3 avril 2022 est reportée au 5 MARS 2023 à 16h00.

Les billets restent valables pour la date de report. Les spectateurs ne pouvant pas assister à la nouvelle date sont invités à se rapprocher de leur point de vente pour se faire rembourser. Merci de votre compréhension.



Ballet National de Sibérie

Krasnoyarsk

Direction V. Moïsseïv

Spectacle présenté par « NP Spectacles productions »

Durée 2Hrs avec entracte

Ce ballet propose un voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le merveilleux de sa culture et la performance de ses artistes. On retrouve les filles toupies et les fameux pas glissés des plus belles danseuses de Sibérie.

Ce sont ces danseurs qui virevoltent, tournoient, bondissent à des hauteurs avec une aisance et une rigueur inimaginables. Tous, hommes et femmes sont maîtres d’une technique remarquable. On y retrouve la fantaisie acrobatique "à la Russe", mais également cette attirance russe pour la pureté de la ligne du corps de ballet. Certains tableaux ont une envergure impressionnante tant par le nombre d’artistes sur scène (plus de cinquante) que par la mise en scene et les costumes chatoyants.

Les chorégraphies sont à la fois simples et complexes. Elles reposent sur une discipline parfaite et une musicalité sans faille.

Le Ballet National de Sibérie fait triompher dans le monde les traditions de la Sibérie, il est un ambassadeur de charme.

Ce ballet est lauréat de nombreux prix et concours internationaux, il parcoure plus de soixante-dix pays à l’occasion de ses tournées.

France Soir – Paris

« Les jeunes filles toupies, les garçons acrobates : le plus professionnel parmi les groupes de danse russe.».

Nice Matin – Cannes

« Une grâce inégalable, prouesses acrobatiques incroyables, un enchantement sur toute la ligne !».

