Dans cette production créée pour le Ballet de l'Opéra national de Paris en 1984, Rudolf Noureev fait le choix d'une dramaturgie puissante. Faste et violence, truculence et beauté se … Enregistré en juillet 2021 à l'Opéra Bastille

Le Ballet du Trianon : Roméo et Juliette
Cinéma Le Trianon, le jeudi 16 décembre à 18:30
Place Carnot, Romainville, France

2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T20:30:00

