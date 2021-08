Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Le Ballet du Trianon : Notre-Dame de Paris Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Le Ballet du Trianon : Notre-Dame de Paris Cinéma Le Trianon, 19 septembre 2021, Romainville. Le Ballet du Trianon : Notre-Dame de Paris

Cinéma Le Trianon, le dimanche 19 septembre à 19:30

Direction musicale : Jean-François Verdier Orchestre de l'Opéra national de Paris Avec les étoiles, les premiers danseurs et le corps de ballet de l'Opéra national de Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T19:30:00 2021-09-19T21:30:00

