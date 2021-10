Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Le Ballet du Trianon : Le Lac des cygnes Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Le Ballet du Trianon : Le Lac des cygnes Cinéma Le Trianon, 6 janvier 2022, Romainville. Le Ballet du Trianon : Le Lac des cygnes

Cinéma Le Trianon, le jeudi 6 janvier 2022 à 18:30

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arr… Le ballet mythique revisité par Angelin Preljocaj Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T18:30:00 2022-01-06T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville