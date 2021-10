Versailles Opéra Royal Versailles, Yvelines Le Ballet des Jean-Baptiste: Molière/Lully Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Le Ballet des Jean-Baptiste: Molière/Lully Opéra Royal, 14 janvier 2022, Versailles. Le Ballet des Jean-Baptiste: Molière/Lully

Opéra Royal, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

Joyeux anniversaire, Molière ! Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre célèbrent en musique le prince des dramaturges français, qui fête en 2022 ses quatre cents ans. Retrouvez les musiques du Bourgeois gentilhomme, de Monsieur de Pourceaugnac, de La Pastorale comique au fil des airs qui forment leur « bande originale » trop rarement jouée. Ou quand Baptiste rencontre Baptiste…

Extraits de Le Bourgeois gentilhomme, Monsieur de Pourceaugnac, La Pastorale comique… Opéra Royal Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T21:30:00

