Le Balèti des Rails 2022 Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Le Balèti des Rails 2022 Le Molotov, 26 février 2022, Marseille. Le Balèti des Rails 2022

Le Molotov, le samedi 26 février à 20:30

Après un an d’absence, le balèti des rails revient avec les copains de l’Hérault de Mauresca Fracas Dub. La première partie sera assurée par Le Bast et Bilou de La Ciotat. La fin de la soirée sera assuré par notre amis Gwatéké. Ouverture des portes 20h30. Tarifs: 8€ pour les Chourmos, enfants, chômeurs et handicapés. 10€ tarif normal. Renseignement au 07-82-38-11-03.

10 / 8€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Molotov Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Le Balèti des Rails 2022 Le Molotov 2022-02-26 was last modified: by Le Balèti des Rails 2022 Le Molotov Le Molotov 26 février 2022 Le Molotov Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône