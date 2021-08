LE BALCON : Words and Music, de Samuel Beckett Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 3 février 2022, Gif-sur-Yvette.

LE BALCON : Words and Music, de Samuel Beckett

du jeudi 3 février 2022 au samedi 5 février 2022 à Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay

_Dans l’espace vide du théâtre, figurant un château imaginaire, coexistent Words – un homme – et Music – un orchestre –._ _Au centre, Croak tente d’orchestrer la réconciliation. Au-delà de la fable, il s’agit plutôt des trois visages d’un même personnage à la recherche de la vérité._ _Beckett dessine avec humour et poésie un portrait fascinant de l’artiste en train de créer._ Jacques Osinski En 1961, Samuel Beckett écrit une pièce radiophonique, Words and Music, pour la BBC, et demande à son cousin John S. Beckett, d’en écrire la musique. Guère satisfait de l’ouvrage, Beckett le fait disparaître après la première diffusion. Vingt ans plus tard, après une première collaboration sur l’opéra Neither (1976-77) Beckett demande à Morton Feldman une nouvelle partition pour ce texte singulier. C’est cette version qui fait aujourd’hui référence. Depuis 2013, Le Balcon joue régulièrement Words and Music de Feldman et Beckett, d’abord au Théâtre de l’Athénée en 2013 puis, plus récemment, au Staatsoper Unter den Linden de Berlin. Compositeur et cofondateur du Balcon, Pedro García Velásquez propose d’apporter au texte sa propre inspiration poétique, en livrant une nouvelle partition. Admirateur du travail de Morton Feldman, sa visée n’est guère de rivaliser avec l’œuvre du compositeur américain mais de proposer une lecture alternative d’un texte fascinant qui interroge la forme même de pièce musicale. Jacques Osinski a lui mis en scène plusieurs textes de Beckett, dont Cap au Pire et La Dernière bande au Festival d’Avignon et au Théâtre de l’Athénée, avec Denis Lavant. Avec Le Balcon, il a mis en scène une pièce de Salvatore Sciarrino, Lohengrin en 2015. Texte : Samuel Beckett Musique (création) : Pedro García-Velásquez Direction musicale : Alphonse Cemin Mise en scène : Jacques Osinski Création lumière : Catherine Verheyde Projection sonore : Florent Derex Electronique musicale : Étienne Graindorge Création plastique : Marion Flament Words Johan Leysen Croak Jean-Claude Frissung Music Le Balcon Production L’Aurore Boréale et Le Balcon Durée : 1h

10€ à 30€

Pièce musicale et théâtrale

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T21:30:00;2022-02-04T20:00:00 2022-02-04T21:00:00;2022-02-05T18:00:00 2022-02-05T19:00:00