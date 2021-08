Paris La Philharmonie de Paris Paris LE BALCON & Les étudiants du CNSMD : aus Licht, actes 1 et 2 La Philharmonie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

LE BALCON & Les étudiants du CNSMD : aus Licht, actes 1 et 2 La Philharmonie de Paris, 15 novembre 2021, Paris. LE BALCON & Les étudiants du CNSMD : aus Licht, actes 1 et 2

La Philharmonie de Paris, le lundi 15 novembre à 19:00

Donnerstag aus Licht est le premier opéra que Karlheinz Stockhausen a écrit pour le cycle Licht, de 1978 à 1980. Il dévoile la jeunesse de Michaël, double du compositeur, ange incarné parmi les hommes. Le premier acte présente ainsi l’enfance tourmentée du jeune Michaël, la disparition tragique de ses parents, son examen d’admission au conservatoire. Le deuxième acte représente son tour du monde à la rencontre de multiples cultures ; c’est là qu’il tombe véritablement amoureux des humains. Acte 1 : Michaels-Jugend [Jeunesse de Michaël] Acte 2 : Michaels-Reise um die Erde [Voyage de Michaël autour de la terre] Le Balcon Etudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris Maxime Pascal, direction musicale Damien Bigourdan, Michael (Acte I) Henri Deléger, trompette, (Michael) Emmanuelle Grach, danse (Michael), transmission de la Danse Pia Davila, Eva (Acte I) Iris Zerdoud, cor de basset, (Eva) Suzanne Meyer, danse, (Eva) Damien Pass, Luzifer Mathieu Adam, trombone, (Luzifer) Jamil Attar, danse, (Luzifer) Alphonse Cemin, piano, (accompagnateur de Michael) Alice Caubit, clarinette, (hirondelle-clown) Ghislain Roffat, clarinette, (hirondelle-clown) Benjamin Lazar, mise en scène Adeline Caron, décors, costumes Yann Chapotel, création vidéo Florent Derex, projection sonore Augustin Muller, création informatique musicale Christophe Naillet, création lumières Opéra de Karlheinz Stockhausen La Philharmonie de Paris 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu La Philharmonie de Paris Adresse 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris Ville Paris lieuville La Philharmonie de Paris Paris