Le Balàlafac 2 ! Salle Jean Moulin de l’Université Paul Valery Montpellier 3, Montpellier (34), jeudi 16 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T16:00:00+02:00 – 2024-05-16T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T16:00:00+02:00 – 2024-05-16T23:00:00+02:00

Après le succès de sa première édition Le Balàlafac revient !

c’est un chouette petit bal folk au coeur du campus Paul Valéry Montpellier 3, fac de Lettres, Arts, Langues et Sciences humaines et sociales (qui, paraît-il, a accueilli de nombreux bals sauvages par le passé)

tout part de l’intention d’initier la communauté étudiante aux joies des bals folk ! un groupe de musique enchanteur + une belle salle ! il ne manque que vous ! venez ça sera chouette !

16h00 – 17h30 : projection du documentaire Le Grand Bal de Laetitia Carton (bande annonce ici) en amphi D09 (Bâtiment D à proximité de la salle Jean Moulin)

18h00-19h30 : pour les débutant·e·s Initiation aux danses trad./folk. (les danseur·euse·s confirmé·e·s sont les bienvenus !) – Salle Jean Moulin

20h : bal folk avec le groupe Come chez vous pour accompagner vos plus beaux pas de danse – Salle Jean Moulin

Gratuit mais inscription obligatoire pour les non-étudiant·e·s (jauge et sécurité) . Billet nominatif, merci d’en prendre 1 par personne :

https://balalafac2.eventbrite.fr

une consigne sera à disposition, ainsi qu’une buvette (softs).

La salle est située au coeur du campus. ATTENTION : Ne pas se garer dans l’enceinte du campus (sinon vous n’arriverez pas à ressortir, on vous aura prévenu ;-) ) La sortie se fera côté Vert-Bois.

Salle Jean Moulin de l’Université Paul Valery Montpellier 3, Montpellier (34) Route de Mende

