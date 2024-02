Le Balai Libéré Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, vendredi 16 février 2024.

Le Balai Libéré Séance ciné-débat le Vendredi 16 févier à 20h00 du film Le Balai Libéré de Coline Grando Vendredi 16 février, 20h00 Kino Ciné Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif – de 14 ans : 4€

Rendez-vous le vendredi 16 Févier à 20h00 au Kino Ciné

Ciné-débat par Mr François-Xavier Devetter, chercheur au Clersé (Université de Lille) et à l’IRES, maître de conférences en économie à l’université Lille-I et Telecom Lille-I avec Roseline Tiset et Anne-Laure Tombek de la LDH de Lille, film soutenu par Attac, Politis et Les économistes atterrés.Résumé :

Dans les années 70, les femmes de ménage de l’université catholique de Louvain mettent leur patron à la porte et créent leur coopérative de nettoyage, Le Balai libéré. 50 ans plus tard, le personnel de nettoyage de l’UCLouvain rencontre les travailleuses d’hier : travailler sans patron, est-ce encore une option ?

2023 • Festival du cinéma social et ouvrier • Carmaux (France) • Sélection

Naissance du projet

Quand Coline Grando a entendu parler du Balai Libéré, elle a tout de suite été fascinée par le caractère exceptionnel de cette histoire : des femmes de ménage licencient leur patron et travaillent en autogestion pendant 14 ans… « J’ai entrepris des recherches dans les archives pour en savoir plus, j’ai découvert le récit d’une lutte réussie qui s’inscrit dans l’histoire de la Belgique des années 70, mais aussi dans l’histoire d’une ville nouvelle, celle de Louvain-la-Neuve. »

« Que Le Balai Libéré ait vu le jour à cet endroit-là, dans ce contexte-là n’est pas anodin. À cette époque, il y avait un esprit pionnier, une envie de faire les choses autrement. La ville était une grande page blanche où des utopies pouvaient être tentées. Probablement que l’expérience n’aurait pas duré aussi longtemps à un autre endroit, dans un autre contexte que celui de cette ville universitaire en construction », se rappelle la réalisatrice, en poursuivant :

« Les revendications des travailleuses de l’époque ont convergé vers les aspirations politiques des mili-tantes et militants de la CSC et des habitants de l’époque. Trois semaines après le déclenchement de la grève, la direction de l’UCLouvain accepte de soutenir le projet de coopérative en signant un contrat, d’abord de 3 mois, qu’elle renouvellera pendant 14 ans. »

Soutien de l’Université

Très vite, Coline Grando a su qu’elle ne voulait pas faire un film uniquement tourné vers le passé. La cinéaste s’est alors demandée qui nettoie l’université aujourd’hui et dans quelle condition. Elle précise : « Je suis allée toquer aux portes de l’UCLouvain, qui m’a immédiatement donné son soutien dans son projet, ainsi qu’un accès incon-ditionnel à ses locaux, en vue de suivre celles et ceux qui oeuvrent aujourd’hui à la propreté des lieux. J’ai été reçue avec beaucoup d’enthousiasme. »

« Cette histoire, bien que tombée dans l’oubli, était présente dans les mémoires des plus anciens travailleurs et travailleuses de l’UCLouvain et évoquait encore beaucoup de la fierté. Ce film n’aurait pas été possible sans le soutien de l’Université. »

Un système

À travers les yeux des membres de l’équipe de nettoyage, Coline Grando a découvert la réalité de la sous-traitance et les conséquences que cela a sur les conditions de travail. Elle se rappelle : « Le système des appels d’offre de marché public entraîne un nivellement des prix par le bas, ce qui a pour conséquence la réduction des effectifs, entraînant mécaniquement solitude et accélération du rythme de travail. Ce n’est pas spécifique à l’UCLouvain. Cela s’est généralisé à toute la fonction publique. »

« Toutes les universités de Belgique y ont recours, ainsi que le parlement et la commission européenne, la STIB, la SNCB, etc. pour ne citer que ces grands exemples. C’est ce système généralisé que met en lumière le film, un système qui nous concerne toutes et tous. J’ai choisi de le montrer du point de vue des travailleurs et travailleuses. »

