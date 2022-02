Le Bal trad de la Clef à la Halle aux Grains La Clef Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Le Bal trad de la Clef à la Halle aux Grains La Clef, 5 mars 2022, Brioude. Le Bal trad de la Clef à la Halle aux Grains

La Clef, le samedi 5 mars à 15:00

15h – 17h stage d’initiation aux danses de bal trad avec Brivatrad, ouvert à tous, accés libre, participation 3 euros. 20h Bal avec des groupes : Phonème, Eric Desgrugillers, Les Grillons, Pa d’bal et Derrière chez nous. Une belle soirée de danse et de musique à ne pas manquer !

Libre participation

Bal trad La Clef Brioude, 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu La Clef Adresse Brioude, 53 rue de la Pardige Ville Brioude lieuville La Clef Brioude Departement Haute-Loire

La Clef Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

Le Bal trad de la Clef à la Halle aux Grains La Clef 2022-03-05 was last modified: by Le Bal trad de la Clef à la Halle aux Grains La Clef La Clef 5 mars 2022 Brioude La Clef Brioude

Brioude Haute-Loire