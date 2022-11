LE BAL RITAL La Marbrerie, 19 novembre 2022, Montreuil.

Le samedi 19 novembre 2022

de 19h00 à 03h00

. payant Early Bird : 9 EUR Prévente : 12 EUR Sur place : 15 EUR

Une occasion de retrouver le plaisir de partager des moments de danse, de convivialité et pourquoi pas, de saine folie, rigoureusement en style « rital».

Huit heures de musique, animations, danse, dj-sets et encore…la possibilité de se restaurer sur place à des prix populaires avec des plats très gourmands typiques d’Italie. Une vraie fête populaire à l’italienne !

Siete pronti ? Si parte !

Line-up :

TÉLAMURÉ TARANTELLA ROOTS – Musique Apotropaique – live

CONOSCI MIA CUGINA? – The Italian Swing Time!

PITAYA SOUND SYSTEM – Tropicalissimo Disco Groovy – dj set

Conosci mia Cugina ?” est un spectacle de swing à trois-cent-soixante degrés, une machine à remonter le temps qui nous catapulte dans un film noir et blanc de l’époque d’or du cinéma italien, et qui nous le fait revivre en couleurs vives et lumineux, en musiques enivrantes, en danses romantiques et effrénées! Un portrait de l’époque, mais extrêmement actuel, qui rend hommage aux plus grands artistes du swing Italien comme Fred Bongusto, le Trio Lescano, Lelio Luttazzi, Natalino Otto, Mina et bien d’autres! Vous êtes prêts pour vous laisser entrainer dans un tourbillons de rythmes impétueux, d’improvisations fiévreuses, de polyphonies vocales duquel vous aurez du mal à en sortir? Et alors venez découvrir cet extraordinaire sextet qui se produit pour la première fois en France, au Bal Rital de Montreuil!La formation, née en 2015, a déjà à son actif d’innombrables spectacles sur tout le territoire italien et une tournée internationale en Russie dans les plus célèbres clubs de jazz et philharmonies du pays. En 2019 sort le premier album “The Italian Swing” qui voit la participation du célèbre chanteur Memo Remigi et du “Maestro” Enrico Pieranunzi, célèbre pianiste jazz. En mai 2022 suit « The Italian Swing » vol.2, le nouvel album du groupe.

Le groupe a été fondé par Federica D’andrea au chant, Davide Annecchiarico au piano et Giuseppe Civiletti à la contrebasse, mais il s’enrichit à l’occasion d’une batterie, une guitare un sax ténor et une trompette.

TÉLAMURÉ – Apotropaic Tarantella

Né en 2008 de la rencontre à Paris de trois musiciens d’Italie du Sud, Télamuré Tarantella-Roots est une véritable explosion de voix, de rythme, d’énergie. Baignés depuis leur naissance dans la culture, les traditions, les couleurs de leur terre d’origine Francesco Rosa, Giovanni Semeraro et Francesco Semeraro nous projettent, dès les premières notes, dans un univers musical puissant et captivant, à la fois archaïque et actuel. Télamuré tarantella-roots développe dès ses début un style original qui, tout en respectant ses racines traditionnelles, valorise le coté́ « vivant » de ces musiques pour en conserver intactes leur spontanéité́ et leur fraîcheur. La tarantella, la pizzica pizzica, la tammurriata expriment, dans l’interprétation du groupe, toute leur vitalité et leur caractère ancestrale. Leurs rythmes obsessifs, qui dans le passé ont été à l’origine de véritables rituels de transe et de libération, resurgissent avec une nouvelle et incroyable puissance des instruments et des voix des musiciens, et se transmettent dans les pieds et les corps des spectateurs sous la forme de danses instinctives et irréfrénables. La variété des instruments traditionnels, la puissance des voix et la naturelle spontanéité des musiciens sur scène, contribuent à rendre le concert de Télamuré́ tarantella-roots un spectacle haut en couleurs, où l’on peut immédiatement respirer la passion et la joie de vivre qui caractérisent les fêtes populaires de l’Italie du Sud.

PITAYA SOUNDSYSTEM – Tropicalissimo Disco Groovy

Pitaya Soundsystem, collectif influencé par une idée d’exotique et d’ancestral à la fois, vous ouvrira sa boite magique regorgeante de sonorités groovy, tropicales, salsa et disco, en passant par le latin jazz . Ce trio d’as hipervitaminé de DJs italiens, accros à la galette noire, s’emparent des dancefloor parisiens en créant un mélange entre disco cosmique , synth du monde et break déchainés. Ressemelez vos chaussures, elles vont fumer !

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

Contact : https://lamarbrerie.fr/le-bal-rital-3/ https://fb.me/e/27D9vdMbm https://fb.me/e/27D9vdMbm https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/19-11-2022-19-00-le-bal-rital

LE BAL RITAL